جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تنعى المسعفين الشهداء علي رضا جولاني وحسام رضا جولاني وضياء محمد سعيد فقيه ومحمد شيخ عمر من بلدة طيردبا

الوطنية للاعلام: انتشال 6 جثث جراء الغارة على منزل في بلدة العين وما زال هناك 5 تحت الانقاض

الوطنية للاعلام: انتشال 6 جثث جراء الغارة على منزل في بلدة العين وما زال هناك 5 تحت الانقاض

وول ستريت جورنال عن مسؤولين: إغتيال نصر الله جاء إنتهازًا لفرصة تلقي معلومات عن الإجتماع قبل ساعات فقط من حدوثه