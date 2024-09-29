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o
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غارة اسرائيلية على بلدة الجميجمة تستهدف منزلا
آخر الأخبار
2024-09-29 | 03:37
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غارة اسرائيلية على بلدة الجميجمة تستهدف منزلا
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