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مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارةً على طريق إيعات بعلبك

آخر الأخبار
2024-09-29 | 04:54
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مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارةً على طريق إيعات بعلبك
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مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارةً على طريق إيعات بعلبك

 
 
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