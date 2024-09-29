ميقاتي: نعمل على تسهيل دخول الهبات من دون جمارك وتحديد الوجهة التي ستصل اليها وهناك اجتماع مرتقب مع الهيئات المانحة في ما خص التمويل تحت اشراف الدولة اللبنانية واجتماع آخر في ما خص التمويل الداخلي لتسريع الأمور قانونياً

ميقاتي: لا تقبل باستباحة الامن في الطرقات وسنأخذ الاجراء اللازم خصوصا من ناحية حماية الممتلكات الخاصة كما سيتم اتخاذ قرارات للتشد بحماية المستهلك

ميقاتي: لا تقبل باستباحة الامن في الطرقات وسنأخذ الاجراء اللازم خصوصا من ناحية حماية الممتلكات الخاصة كما سيتم اتخاذ قرارات للتشد بحماية المستهلك

ميقاتي: الدولة تقوم بكل ما يلزم ضمن الامكانات الموجودة واللبناني نخوته كبيرة ونشكر كل من ساعد ولكن العدد كبير ومن المقدر ان يصل العدد الى مليون نازح وهي أكبر عملية نزوح