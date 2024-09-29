ميقاتي: نلنوفّر الدماء ولنذهب الى تطبيق الاتفاق 1701 والجيش حاضر لهذا الموضوع وتبلغنا فقط بالنداء الاساسي من البيت الابيض لوقف اطلاق نار 21 يوماً لتوفير الوقت لتطبيق القرار 1701

ميقاتي: بحاجة لمراقبة حقيقية للصرف المالي كوننا لسنا في بحبوحة ولكن ضمن الامكانيات نحاول تأمين اللازم

ميقاتي: بحاجة لمراقبة حقيقية للصرف المالي كوننا لسنا في بحبوحة ولكن ضمن الامكانيات نحاول تأمين اللازم

ميقاتي: نحن اليوم في وضع غير سهل ونتعاون سوياً لتمرير هذه المرحلة على الصعد الحياتية والديبلوماسية والامنية