البابا يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في لبنان

هكذا تحولت المباني السكنية التي استهدف فيها السيد حسن نصرالله (فيديو)

هكذا تحولت المباني السكنية التي استهدف فيها السيد حسن نصرالله (فيديو)

ميقاتي: لوقف اطلاق النار على كل الجبهات ونأخذ الوقت لتطبيق القرار 1701 ونتعاون سوياً لتمرير هذه المرحلة على الصعد الحياتية والديبلوماسية والامنية