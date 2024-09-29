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o
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا مستعمرة ساعر بصلية صاروخية
آخر الأخبار
2024-09-29 | 06:56
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا مستعمرة ساعر بصلية صاروخية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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