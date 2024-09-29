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أدرعي: شنينا عشرات الغارات استهدفت نحو 120 هدفا عسكريا لحزب الله في جنوب وعمق لبنان
آخر الأخبار
2024-09-29 | 13:04
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أدرعي: شنينا عشرات الغارات استهدفت نحو 120 هدفا عسكريا لحزب الله في جنوب وعمق لبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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