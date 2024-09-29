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أ ب عن الرئيس الإيراني: وعود قادة أميركا وأوروبا بوقف إطلاق النار مقابل عدم ردنا على قتل هنية كانت محض أكاذيب
آخر الأخبار
2024-09-29 | 15:08
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أ ب عن الرئيس الإيراني: وعود قادة أميركا وأوروبا بوقف إطلاق النار مقابل عدم ردنا على قتل هنية كانت محض أكاذيب
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