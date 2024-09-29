الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة أطلقت منها صواريخ باتجاه منطقة سدي إليعازر وعشرات الأهداف التابعة لحزب الله

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قاسم هاشم للـ LBCI: هناك قرى لا تزال آمنة في قضاء حاصبيا نزح اليها العديد من الاهالي ونحن نعيش هناك العيش الواحد والبعض لم ينزح لتمسكهم بشبعا