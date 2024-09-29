مركز طوارئ الصحة: 5 شهداء و10 جرحى في الغارات الإسرائيلية على قضاء بنت جبيل

قاسم هاشم للـ LBCI: العدوان اليوم لم نشهده بالسابق لأن لديه مشروع متكامل والتنوع في لبنان تناقض عنصرية الكيان القائم عليها

قاسم هاشم للـ LBCI: العدوان اليوم لم نشهده بالسابق لأن لديه مشروع متكامل والتنوع في لبنان تناقض عنصرية الكيان القائم عليها

قاسم هاشم للـ LBCI: هناك قرى لا تزال آمنة في قضاء حاصبيا نزح اليها العديد من الاهالي ونحن نعيش هناك العيش الواحد والبعض لم ينزح لتمسكهم بشبعا