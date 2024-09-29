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مركز طوارئ الصحة: 16 شهيدا و115 جريحا نتيجة الغارات على بلدات قضاء صور

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2024-09-29 | 17:09
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مركز طوارئ الصحة: 16 شهيدا و115 جريحا نتيجة الغارات على بلدات قضاء صور
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مركز طوارئ الصحة: 16 شهيدا و115 جريحا نتيجة الغارات على بلدات قضاء صور

 
 
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