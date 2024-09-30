موقع والا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: إجماع على المستويين السياسي والعسكري بأن الغزو البري للبنان مسألة وقت

حماس نعت فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج

حماس نعت فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج

الخارجية الصينية: التوتر بين لبنان وإسرائيل هو امتداد للصراع في غزة والأولوية القصوى هي لوقف الحرب في القطاع