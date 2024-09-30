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الجيش الإسرائيلي: إعترضنا قبل قليل مسيرة إخترقت الحدود البحرية شمالي إسرائيل

آخر الأخبار
2024-09-30 | 02:33
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الجيش الإسرائيلي: إعترضنا قبل قليل مسيرة إخترقت الحدود البحرية شمالي إسرائيل
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الجيش الإسرائيلي: إعترضنا قبل قليل مسيرة إخترقت الحدود البحرية شمالي إسرائيل

 
 
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