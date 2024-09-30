الوكالة الوطنية للإعلام: لا غارة على الشياح وقد التبس الأمر على المواطنين المحيطين بالمنطقة لرؤيتهم سحابة من الدخان تبين أنها ناتجة عن غارة أمس

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