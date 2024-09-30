وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني: المسيرة التي كانت تستهدف حقل كاريش للغاز أطلقها حزب الله

فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: رد حزب الله على مقتل حسن نصر الله سيكون أكثر شراسة من أي شيء فعله حتى الآن

فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: رد حزب الله على مقتل حسن نصر الله سيكون أكثر شراسة من أي شيء فعله حتى الآن

الوكالة الوطنية للإعلام: لا غارة على الشياح وقد التبس الأمر على المواطنين المحيطين بالمنطقة لرؤيتهم سحابة من الدخان تبين أنها ناتجة عن غارة أمس