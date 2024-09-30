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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق شمالي إسرائيل واندلاع حرائق

آخر الأخبار
2024-09-30 | 04:46
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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق شمالي إسرائيل واندلاع حرائق
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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق شمالي إسرائيل واندلاع حرائق

 
 
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