الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الإسلامية: قصفنا مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
آخر الأخبار
2024-09-30 | 05:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الإسلامية: قصفنا مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسلامية:
قصفنا
مدينة
المحتلة
بصلية
صاروخية
التالي
"لبنان أولاً" ... جيسي عبدو تناشد اللبنانيين: "قوّتنا هيي وحدتنا بهالوقت الصعب" (فيديو)
قصف مدفعي لقرى زبقين وشمع وطيرحرفا وشيحين والجبين وأطراف علما الشعب
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:44
جريح من الجيش اللبناني نتيجة سقوط قذيفة مدفعية بالقرب من حاجز للجيش في منطقة الوزاني أثناء استهداف دراجة نارية
آخر الأخبار
06:44
جريح من الجيش اللبناني نتيجة سقوط قذيفة مدفعية بالقرب من حاجز للجيش في منطقة الوزاني أثناء استهداف دراجة نارية
0
آخر الأخبار
06:43
غارة على محيط مسجد بلدة يارون وقصف لبلدة مارون الراس
آخر الأخبار
06:43
غارة على محيط مسجد بلدة يارون وقصف لبلدة مارون الراس
0
آخر الأخبار
06:42
المتحدث الرسمي بإسم فلاي دبي: إلغاء الرحلات بين دبي وبيروت حتى 3 تشرين الأول
آخر الأخبار
06:42
المتحدث الرسمي بإسم فلاي دبي: إلغاء الرحلات بين دبي وبيروت حتى 3 تشرين الأول
0
أخبار لبنان
06:39
أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار لبنان
أخبار لبنان
06:39
أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:44
جريح من الجيش اللبناني نتيجة سقوط قذيفة مدفعية بالقرب من حاجز للجيش في منطقة الوزاني أثناء استهداف دراجة نارية
آخر الأخبار
06:44
جريح من الجيش اللبناني نتيجة سقوط قذيفة مدفعية بالقرب من حاجز للجيش في منطقة الوزاني أثناء استهداف دراجة نارية
0
آخر الأخبار
06:43
غارة على محيط مسجد بلدة يارون وقصف لبلدة مارون الراس
آخر الأخبار
06:43
غارة على محيط مسجد بلدة يارون وقصف لبلدة مارون الراس
0
آخر الأخبار
06:42
المتحدث الرسمي بإسم فلاي دبي: إلغاء الرحلات بين دبي وبيروت حتى 3 تشرين الأول
آخر الأخبار
06:42
المتحدث الرسمي بإسم فلاي دبي: إلغاء الرحلات بين دبي وبيروت حتى 3 تشرين الأول
0
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
0
منوعات
2024-09-02
"رجل أم مراهق وقح"... امرأة تروي معاناتها مع شريكها "الغاضب": ما علاقة عائلتها؟
منوعات
2024-09-02
"رجل أم مراهق وقح"... امرأة تروي معاناتها مع شريكها "الغاضب": ما علاقة عائلتها؟
0
فنّ
2024-09-23
"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)
فنّ
2024-09-23
"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)
0
آخر الأخبار
05:06
نعيم قاسم: نعزي بالمجاهدين الذين استشهدوا وخاصةً الذين كانوا معه في الإجتماع
آخر الأخبار
05:06
نعيم قاسم: نعزي بالمجاهدين الذين استشهدوا وخاصةً الذين كانوا معه في الإجتماع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:46
زيارة بارو بكركي... هذه تفاصيلها
أخبار لبنان
04:46
زيارة بارو بكركي... هذه تفاصيلها
0
أمن وقضاء
04:28
في عين الدلب في صيدا... عدد كبير من الشهداء والجرحى
أمن وقضاء
04:28
في عين الدلب في صيدا... عدد كبير من الشهداء والجرحى
0
أمن وقضاء
04:14
الـLBCI تجول في الضاحية الجنوبية: دمار هائل وشوارع خالية (فيديو)
أمن وقضاء
04:14
الـLBCI تجول في الضاحية الجنوبية: دمار هائل وشوارع خالية (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
03:07
غارة اسرائيلية على مبنى في الكولا دمّرت الطابق الرابع بالكامل (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
03:07
غارة اسرائيلية على مبنى في الكولا دمّرت الطابق الرابع بالكامل (فيديو)
0
أمن وقضاء
18:34
استهداف شقة سكنية في محيط جسر الكولا
أمن وقضاء
18:34
استهداف شقة سكنية في محيط جسر الكولا
0
أمن وقضاء
16:58
بعد مجزرة عين الدلب... هكذا يبدو المشهد في صيدا
أمن وقضاء
16:58
بعد مجزرة عين الدلب... هكذا يبدو المشهد في صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
حركة الطيران لا تتخطى الـ٣٠٪ في المطار... والـmea صامدة
تقارير نشرة الاخبار
14:23
حركة الطيران لا تتخطى الـ٣٠٪ في المطار... والـmea صامدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
من مواطن لمواطن.. المبادرة الفردية تنقذ النازحين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:21
من مواطن لمواطن.. المبادرة الفردية تنقذ النازحين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
"حالة استنفار في إيران"... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18
"حالة استنفار في إيران"... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:15
"كنت خي ما ولدتو امي"... يوسف حداد: نفسي حزينة حتى الموت
فنّ
08:15
"كنت خي ما ولدتو امي"... يوسف حداد: نفسي حزينة حتى الموت
2
خبر عاجل
08:43
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف بهجوم الضاحية اليوم هو عضو بارز في الوحدة الكيميائية لحزب الله المسؤولة عن مختبرات المتفجرات وإنتاج الصواريخ
خبر عاجل
08:43
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف بهجوم الضاحية اليوم هو عضو بارز في الوحدة الكيميائية لحزب الله المسؤولة عن مختبرات المتفجرات وإنتاج الصواريخ
3
فنّ
07:52
نادين نجيم: حدا يخبرن!
فنّ
07:52
نادين نجيم: حدا يخبرن!
4
خبر عاجل
07:58
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: نفذنا عملية اغتيال لقيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية ونتحقق من مصيره
خبر عاجل
07:58
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: نفذنا عملية اغتيال لقيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية ونتحقق من مصيره
5
أخبار لبنان
08:29
الجيش الإسرائيلي: الهجوم على المقر المركزي لحزب الله أسفر عن اغتيال نصرالله و20 قياديا برتب مختلفة
أخبار لبنان
08:29
الجيش الإسرائيلي: الهجوم على المقر المركزي لحزب الله أسفر عن اغتيال نصرالله و20 قياديا برتب مختلفة
6
خبر كاذب
12:09
تشييع السيد حسن نصرالله يوم غد الإثنين غير صحيح
خبر كاذب
12:09
تشييع السيد حسن نصرالله يوم غد الإثنين غير صحيح
7
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هكذا تمّ اغتيال السيد نصر الله
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هكذا تمّ اغتيال السيد نصر الله
8
أمن وقضاء
23:53
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعت ثلاثة من قادتها استشهدوا في الغارة على شقة في الكولا فجرا
أمن وقضاء
23:53
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعت ثلاثة من قادتها استشهدوا في الغارة على شقة في الكولا فجرا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More