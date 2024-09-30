قائد الجيش العماد جوزيف عون في عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين

تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين

وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن وزير الدفاع قوله قرب الحدود اللبنانية لقوات من سلاح المدرعات: "سنقوم بتفعيل كل قدراتنا بما في ذلك أنتم"