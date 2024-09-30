وزير الخارجية الفرنسي: حزب الله يتحمل مسؤولية في الوضع الحالي نظرا الى خياره في الدخول في الصراع منذ الثامن من تشرين الأول ومسؤوليته الآن ومن مصلحته ومصلحة لبنان و مصلحة المنطقة وقف اطلاق النار

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