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o
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o
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بوريل عن الوضع في لبنان: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
آخر الأخبار
2024-09-30 | 13:25
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بوريل عن الوضع في لبنان: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
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