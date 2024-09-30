الصليب الاحمر اللبناني يطلب التبرع بالدم في مركزي خدمات نقل الدم في سبيرز وطرابلس في 1 تشرين الاول 2024 بين 8 صباحا و 6 مساء. للمزيد من المعلومات الاتصال على 1760

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