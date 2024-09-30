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o
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القناة ١٢ الإسرائيلية: صدور تعليمات للوزراء بعدم الحديث عن الوضع بلبنان بعد منشورات ألمحت لبدء العملية البرية
آخر الأخبار
2024-09-30 | 16:20
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القناة ١٢ الإسرائيلية: صدور تعليمات للوزراء بعدم الحديث عن الوضع بلبنان بعد منشورات ألمحت لبدء العملية البرية
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