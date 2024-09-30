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المقاومة الإسلامية:‏ استهداف قوة لجنود الجيش الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة فيها

آخر الأخبار
2024-09-30 | 17:19
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المقاومة الإسلامية:‏ استهداف قوة لجنود الجيش الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة فيها
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المقاومة الإسلامية:‏ استهداف قوة لجنود الجيش الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة فيها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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