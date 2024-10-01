إستشهاد المذيعة صفاء أحمد إثر القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له دمشق

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه صفد واعترضنا صاروخين فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه صفد واعترضنا صاروخين فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة

أوستن: عازمون على منع أي طرف من إستغلال التوتر أو توسيع الصراع وإيران ستتعرض لعواقب وخيمة إذا اختارت شن هجوم عسكري مباشر على إسرائيل