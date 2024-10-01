شهداء وجرحى في غارة على منزل في الداودية في الجنوب

غارات على بنت جبيل والطيري وكونين وبليدا ليلًا

غارات على بنت جبيل والطيري وكونين وبليدا ليلًا

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة صفد وبلدات محيطة بها تحذيرًا من سقوط صواريخ