وزير الأمن القومي الإسرائيلي: قواتنا تخوض حاليًا قتالًا في ظروف ليست سهلة في جنوب لبنان

بن غفير: هذا هو الوقت المناسب لسحق حزب الله وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم

بن غفير: هذا هو الوقت المناسب لسحق حزب الله وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم

السفير الإسرائيلي في واشنطن: الإدارة الأميركية تدرك أنه بعد اغتيال نصر الله هناك وضع جديد في لبنان