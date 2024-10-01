مصادر أمنية للـLBCI: عدم تسجيل أي خرق بريّ اسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى الآن مع تسجيل قصف وغارات خصوصًا في اتجاه الخيام والوزاني وكفركلا

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