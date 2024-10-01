مسؤول أمني إسرائيلي يحجم عن تحديد مدى عمق توغل القوات في الأراضي اللبنانية ويكتفي بالقول إنها "على مسافة قريبة" من الحدود

مسؤول أمني إسرائيلي: القوات المشاركة هي من النوع الذي يقوم بالعمليات المحدودة

مسؤول أمني إسرائيلي: القوات المشاركة هي من النوع الذي يقوم بالعمليات المحدودة

مسؤول أمني إسرائيلي: لم ترد تقارير حتى الآن عن إشتباكات مع قوات حزب الله ضمن العملية البرية