الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غارة على بلدة عربصاليم

آخر الأخبار
2024-10-01 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غارة على بلدة عربصاليم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غارة على بلدة عربصاليم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

عربصاليم

LBCI التالي
حزب الله:‏ لا صحة لإدعاءات إسرائيل الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفتها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس
مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله محمد عفيف لـ"الجزيرة": كل الادعاءات بأن الجيش الاسرائيلي دخل لبنان كاذبة ولم يحدث أي اشتباك برّي مباشر بعد بينه وبين مجاهدي المقاومة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:06

روسيا تطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:04

إعتماد مركز بلدية دير عمار للرعاية الصحية مركزاً إستشفائياً لمساندة الوافدين

LBCI
أمن وقضاء
09:00

الغارات الاسرائيلية تقطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أخبار دولية
08:59

مصدران سوريان لـ"رويترز": إسرائيل تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:06

روسيا تطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان

LBCI
أخبار دولية
08:59

مصدران سوريان لـ"رويترز": إسرائيل تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

LBCI
آخر الأخبار
08:53

غارات اسرائيلية على محيط بلدة عين بورضاي -بعلبك وبلدات رسم الحدث البقاع وسرعين وشعث

LBCI
أخبار لبنان
08:51

جسلة للحكومة غدا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:59

مصدران سوريان لـ"رويترز": إسرائيل تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

LBCI
خبر عاجل
2024-09-27

فيديو يظهر لحظة إستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
حال الطقس
2024-08-11

استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
17:54

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:00

الغارات الاسرائيلية تقطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أخبار لبنان
08:59

إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال

LBCI
أخبار لبنان
03:49

إجتماعات متتالية في السرايا الحكومية...

LBCI
أخبار لبنان
03:47

قصف إسرائيليّ أدّى إلى قطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أمن وقضاء
03:47

الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟

LBCI
أخبار لبنان
18:02

سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..

LBCI
أخبار لبنان
17:30

قصف عنيف لبلدات جنوبية حدودية استعدادًا لتوغل بري اسرائيلي..اليكم الصورة

LBCI
أخبار لبنان
17:28

تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كامل تفاصيل اجلاء رعايا من لبنان...كما تفاصيل استهداف الكولا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:27

الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
15:59

الجيش الاسرائيلي ينذر سكان بعض الاحياء في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
05:28

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه القرى الجنوبية للتوجه إلى شمال نهر الأولي: أنقذوا حياتكم

LBCI
خبر عاجل
14:51

الخارجية الأميركية: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود

LBCI
خبر عاجل
23:54

شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا

LBCI
خبر عاجل
03:53

أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
17:42

مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي

LBCI
خبر عاجل
06:23

النائب حسن فضل الله للـLBCI: المقاومة على جهوزية كاملة للإلتحام البري وهذا متروك للميدان والقيادات الميدانية وللخطط البديلة التي وضعتها المقاومة وصادق عليها السيد نصرالله قبل استشهاده

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More