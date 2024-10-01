حزب الله:‏ لا صحة لإدعاءات إسرائيل الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفتها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس

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