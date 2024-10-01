غارة اسرائيلية استهدفت على دفعتين مدينة بنت جبيل

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الجيش الإسرائيلي يواصل منذ فجر اليوم مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان ويقول إن عملية "السهام الشمالية" ستستمر وفقًا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى