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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 55 شهيدا و 156 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان
آخر الأخبار
2024-10-01 | 17:13
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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 55 شهيدا و 156 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان
*
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