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وزير الخارجية الإيراني: هناك احتمال لاستمرار المواجهة مع إسرائيل في الأيام المقبلة وقواتنا على أهبة الاستعداد
آخر الأخبار
2024-10-02 | 00:38
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وزير الخارجية الإيراني: هناك احتمال لاستمرار المواجهة مع إسرائيل في الأيام المقبلة وقواتنا على أهبة الاستعداد
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