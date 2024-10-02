الإليزيه: فرنسا تنظّم قريبًا جدًا مؤتمرًا لدعم لبنان

"المقاومة الإسلامية": ‏مجاهدونا استهدفوا قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة

"المقاومة الإسلامية": ‏مجاهدونا استهدفوا قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة

الشرطة الدنمركية: نحقق في انفجارين في محيط السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن ولا أنباء عن إصابات