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o
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o
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o
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o
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o
متن
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قصف مكثّف على بلدات عيتا الشعب ويارون ومارون الراس وعيترون وصولًا إلى أطراف بليدا ليلًا
آخر الأخبار
2024-10-02 | 01:39
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قصف مكثّف على بلدات عيتا الشعب ويارون ومارون الراس وعيترون وصولًا إلى أطراف بليدا ليلًا
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