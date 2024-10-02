القناة 12 الإسرائيلية: تضرر 100 منزل على الأقل بمدينة هود هشارون وسط إسرائيل بسبب الهجوم الإيراني

"المقاومة الاسلامية": مجاهدونا استهدفوا تجمعًا لِقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصاباتٍ مؤكد

"المقاومة الاسلامية": مجاهدونا استهدفوا تجمعًا لِقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصاباتٍ مؤكد

قصف مكثّف على بلدات عيتا الشعب ويارون ومارون الراس وعيترون وصولًا إلى أطراف بليدا ليلًا