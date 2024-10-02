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o
متن
28
o
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المستشار الألماني: سنواصل مع شركائنا العمل على التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
آخر الأخبار
2024-10-02 | 02:40
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المستشار الألماني: سنواصل مع شركائنا العمل على التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
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