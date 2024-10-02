"المقاومة الإسلامية": مجاهدونا استهدفوا ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة

"بحبك يا لبنان"... جويل ماردينيان تساند لبنان على طريقتها وهذا ما طلبته!

"بحبك يا لبنان"... جويل ماردينيان تساند لبنان على طريقتها وهذا ما طلبته!

المستشار الألماني: سنواصل مع شركائنا العمل على التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله