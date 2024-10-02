القناة 12 الإسرائيلية: رصد 20 قذيفة أطلقت من لبنان على منطقتي الجليل الغربيّ والكرايوت شمال حيفا

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معلومات الـLBCI: خلال محاولة قوة من طليعة الجيش الاسرائيليّ التسلل الى بلدة العديسة فجرًا متخطية الخط الازرق كمن لها عناصر من قوة الرضوان واشتبكوا معها على مسافة صفر ما اجبر القوة الاسرائيلية على التراجع وسحب الاصابات معها