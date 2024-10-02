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وزير الاقتصاد السعوديّ في برلين ردًا على سؤال عن الوضع في الشرق الأوسط: نأمل في خفض التصعيد والحوار
آخر الأخبار
2024-10-02 | 06:18
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وزير الاقتصاد السعوديّ في برلين ردًا على سؤال عن الوضع في الشرق الأوسط: نأمل في خفض التصعيد والحوار
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