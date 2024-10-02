القناة 12 الإسرائيلية: مقتل ضابط الليلة الماضية من وحدة إيغوز خلال معارك لبنان

الجيش الإسرائيلي: دمرنا مجمعا قتاليا لحزب الله احتوى على منصة صاروخية ومخزون من العبوات الناسفة

الجيش الإسرائيلي: دمرنا مجمعا قتاليا لحزب الله احتوى على منصة صاروخية ومخزون من العبوات الناسفة

حمية: نعمل على آلية من خلال الوزراء مع الجمارك لتسريع عملية إخراج البضائع وإعطاء الموافقات لكن لكن ضمن شروط سلامة الغذاء