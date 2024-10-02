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الجيش الإسرائيلي: دمرنا مجمعا قتاليا لحزب الله احتوى على منصة صاروخية ومخزون من العبوات الناسفة

آخر الأخبار
2024-10-02 | 06:50
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الجيش الإسرائيلي: دمرنا مجمعا قتاليا لحزب الله احتوى على منصة صاروخية ومخزون من العبوات الناسفة
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الجيش الإسرائيلي: دمرنا مجمعا قتاليا لحزب الله احتوى على منصة صاروخية ومخزون من العبوات الناسفة

 
 
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