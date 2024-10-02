المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مربض المدفعية في نافيه زيف وأصبنا أهدافها بدقة

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المقاومة الإسلامية: قوة للعدو الإسرائيلي حاولت الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش فباغتها عناصرنا وفُجّرت عبوة خاصة موقعة جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح