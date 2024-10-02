مندوب فرنسا أمام مجلس الامن: لا بد من ضمان وقف إطلاق النار في لبنان بأسرع وقت ممكن ولا بد من حماية سيادة لبنان وسلامة اراضيه وتطبيق القرار 1701 بالكامل للتوصل لاستقرار دائم على طول الخط الازرق

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