المقاومة الاسلامية: مجاهدونا فجروا بعد ظهر يوم الأربعاء عبوة معدة ‌‏مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح

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