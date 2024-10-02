المقاومة الإسلامية:‏ أطلق عناصرنا في وحدات الدفاع الجوي صاروخ أرض-جو على مروحية معادية في أجواء ‏مستعمرة بيت هلل مما أجبرها على المغادرة على الفور ومنذ ذلك الحين لم تظهر أي مروحية في ‏الأجواء على امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

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