المقاومة الاسلامية: لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل بإتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس فجر مجاهدونا عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح

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