هادي هاشم: ما يجمع عليه الجميع أن مواجهة المحتل مقاومة

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المقاومة الإسلامية: تصدينا عند فجر يوم لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكنا معها وأوقعنا بها خسائر وأجبرناها على التراجع