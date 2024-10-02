ممثل ايران في مجلس الامن: مارسنا ضبط النفس لفترة طويلة قبل أن نرد على إسرائيل التي تدفع المنطقة إلى حافة كارثة غير مسبوقة

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